Стеклянная пристройка к Харьковскому историческому музею, которая должна была стать новым пространством для современных экспозиций, убивает здание. Отсутствие вентиляции создает парниковый эффект, что приводит к разрушению памятника архитектуры и ставит под угрозу коллекции музея.

Здание музея – памятник архитектуры

Это было решение властей

Сотрудники мечтают о расширении уникальной экспозиции

Идея обновить Харьковский исторический музей им. Н.Ф. Сумцова появилась в 2011 году. Проектом предусматривалась пристройка современной стеклянной конструкции, где должны разместиться входная группа, удобная для людей с особыми потребностями, буфет, детская зона и выставочные площади для современного искусства. К чемпионату Европы по футболу 2012 года пристройку соорудили, но дальнейшие планы так и не были реализованы – финансирование прекратилось. Более того, здание непрерывно разрушается, и виной тому – парниковый эффект, который возник в результате надстройки стеклянного купола без соответствующей системы кондиционирования.– Пристройка должна проветриваться, чтобы не возникало парникового эффекта, действие которого разрушает стены. Сложная техническая система кондиционирования установлена, однако не подключена до сих пор: не хватает электрических мощностей, их следует значительно увеличить. Также первоочередного ремонта требует кровля. Когда идут дожди, она протекает, а на верхних этажах расположены музейные хранилища, поэтому можем потерять часть ценных экспонатов. Уже выполнено работ примерно на 25%. По последним подсчетам, музею потребуется около 150 миллионов гривен на завершение ремонтных работ в пристройке и выставочных залах, – пояснил директор исторического музея Владимир Цыгулев.По словам заместителя директора по науке исторического музея Ольги Сошниковой, неправильно скоординированное соотношение температуры и влажности приводит к тому, что разрушаются стены и потолки сооружения, коллекции музея подъедает плесень. Больше всего страдают от парникового эффекта хранилища письменных источников и живописи.– Пока мы справляемся с ситуаций собственными силами, хотя это очень сложно. Открываем пристройку, проветриваем – утром, пока прохладно. Делаем это каждый день даже в период карантина – специально приходим, потому что коллекцию надо сохранять. Хотелось бы, конечно, чтобы все это довели до ума, выделили средства, – говорит Ольга Сошникова.Зданию, где сейчас располагается исторический музей, – 112 лет. Оно является архитектурным памятником местного значения.– Строилось оно в 1908 году по проекту архитектора Бориса Корниенко как ломбард. Музею помещение было выделено в 1990 годы – в качестве дополнительных площадей для выставок. Сам же музей располагался тогда в помещениях Покровского монастыря. Однако в конце 1990-х эти два здания у нас забрали и весь огромный фонд переселили в бывший ломбард, – рассказывает заместитель директора по науке Харьковского исторического музея им. Н.Ф. Сумцова Ольга Сошникова. – Площадь музея – и фондовая, и экспозиционная – сократилась в два с половиной раза. Старинное здание ломбарда досталось нам без ремонта. Так что все вопросы, с этим связанные, на наших плечах уже давно.В здании бывшего ломбарда вентиляция отсутствует в принципе. Установить же кондиционеры невозможно, поскольку это памятник архитектуры.– Мы не имеем права портить внешний вид здания современными приборами. Правда, кое-где кондиционеры есть, но их поставили гораздо раньше. И если нам установят климат-контроль, то их, скорее всего, демонтируют, – надеется Ольга Сошникова.По большому счету, к этому зданию как памятнику архитектуры нельзя было ничего пристраивать.– Сделать пристройку – это было решение властей в 2011 году, нас даже никто не спрашивал, – замечает Ольга Сошникова. – Мы не являемся собственниками здания, мы арендуем его у государства, как это, собственно, делают все музеи.Перспективу переехать в другое – более современное и просторное здание – музейщики даже не рассматривают.– Мы боремся за то, чтобы оставаться в центре. В свое время основоположник музея, его первый директор Николай Федорович Сумцов создал украинскую школу музееведения, где основной акцент делался на бытовой истории, которая близка людям, и человеке в центре истории. В советское время, в 1960-е годы, когда директором музея был Николай Воеводин, мы гремели на весь Советский Союз своим экспозиционным мастерством. К нам приезжали коллеги даже из Ленинграда и Москвы учиться строить экспозиции. Мы были методическим центром для всех областей. На самом деле исторический музей очень большой. Но как-то потихоньку эта история смялась, а мы пытаемся сейчас ее поднимать. Станцию метро «Исторический музей» назвали так неслучайно, и мы не хотели бы уходить далеко от этой станции. А в центре просто нет таких зданий, где мог бы разместиться музей. Так что мы уже смирились со своей участью, и первое, что нам сейчас необходимо, – наладить нормальный микроклимат в помещениях, – рассказывает Ольга Сошникова.В этом году Харьковский исторический музей имени Н.Ф. Сумцова отметил столетний юбилей. На нескольких этажах представлены почти десять тематических выставок по разным историческим периодам. Главная и самая большая экспозиция музея посвящена истории Слободской Украины. По словам Ольги Сошниковой, в 2019 году два с половиной миллиона гривен, которые были выделены на стеклянную пристройку, по просьбе сотрудников музея были перенаправлены на капитальный ремонт зала на первом этаже, где сейчас и разместилась уникальная экспозиция «Слобожане» – ее открытие приурочили к столетию музея.– Уникальность экспозиции в том, что через призму человека показан ход истории – как нашего края, так и в контексте страны, и в контексте мировой истории, – говорит Ольга Сошникова. – В центре экспозиции – слобожанская хата. Здесь можно походить, все рассмотреть в мельчайших деталях. А вокруг нее – история, начиная от первобытного общества и заканчивая XIX веком включительно: кто такие слобожане, какие существуют традиции. Мы хотим вернуть обществу моральные ценности. Однако на 500 квадратных метрах, к сожалению, невозможно разместить огромный пласт истории, поэтому мы использовали различные технические приемы, интерактивные панели, куда загружена информация, которую мы не смогли втиснуть в экспозицию из-за ограниченности площадей.Сейчас музейщики борются за третий этаж, где мечтают разместить продолжение экспозиции «Слобожане», посвященное уже XX– XXI векам.– Если в первой экспозиции мы показываем больше сельскую жизнь, этнографию, то тут будем говорить именно о городе, куда перемещается центр культуры. Мы бы хотели разместить в центре экспозиции городскую квартиру, а вокруг – опять же историю, нашу историю, очень сложную. Харьков является единственным городом в Украине, который имеет четыре награды Совета Европы. Это город с европейскими ценностями, – рассказывает Ольга Сошникова. – Такая экспозиция нам всем очень нужна – это лицо не только нашего города, но и области, потому что там заложены и будущие туристические маршруты... И здесь тоже будут применяться интерактивные технологии.Обе экспозиции должны соединить философию сельской и городской культуры.– Такая вот общая картинка должна сформировать понимание, что мы – единое целое. И каждый на своем месте делает большое дело, чтобы территория развивалась в целом. Чтобы получить финансирование на ремонт зала третьего этажа, наверное, придется ждать очередного юбилея, – грустно улыбается Ольга Сошникова. – Но мы надеемся...По словам Ольги Сошниковой, сейчас на уровне Киева разрабатываются предложения, согласно которым Харьковский исторический музей планируется отнести к музейным учреждениям второй категории. Сегодня он имеет первую категорию. Руководство учреждения категорически не согласно с этим и настаивает: харьковский музей заслуживает статуса национального.