Стеклянная пристройка к Харьковскому историческому музею, которая должна была стать новым пространством для современных экспозиций, убивает здание. Отсутствие вентиляции создает парниковый эффект, что приводит к разрушению памятника архитектуры и ставит под угрозу коллекции музея.Идея обновить Харьковский исторический музей им. Н.Ф. Сумцова появилась в 2011 году. Проектом предусматривалась пристройка современной стеклянной конструкции, где должны разместиться входная группа, удобная для людей с особыми потребностями, буфет, детская зона и выставочные площади для современного искусства. К чемпионату Европы по футболу 2012 года пристройку соорудили, но дальнейшие планы так и не были реализованы – финансирование прекратилось. Более того, здание непрерывно разрушается, и виной тому – парниковый эффект, который возник в результате надстройки стеклянного купола без соответствующей системы кондиционирования.
– Пристройка должна проветриваться, чтобы не возникало парникового эффекта, действие которого разрушает стены. Сложная техническая система кондиционирования установлена, однако не подключена до сих пор: не хватает электрических мощностей, их следует значительно увеличить. Также первоочередного ремонта требует кровля. Когда идут дожди, она протекает, а на верхних этажах расположены музейные хранилища, поэтому можем потерять часть ценных экспонатов. Уже выполнено работ примерно на 25%. По последним подсчетам, музею потребуется около 150 миллионов гривен на завершение ремонтных работ в пристройке и выставочных залах, – пояснил директор исторического музея Владимир Цыгулев.
По словам заместителя директора по науке исторического музея Ольги Сошниковой, неправильно скоординированное соотношение температуры и влажности приводит к тому, что разрушаются стены и потолки сооружения, коллекции музея подъедает плесень. Больше всего страдают от парникового эффекта хранилища письменных источников и живописи.
– Пока мы справляемся с ситуаций собственными силами, хотя это очень сложно. Открываем пристройку, проветриваем – утром, пока прохладно. Делаем это каждый день даже в период карантина – специально приходим, потому что коллекцию надо сохранять. Хотелось бы, конечно, чтобы все это довели до ума, выделили средства, – говорит Ольга Сошникова.
Здание музея – памятник архитектуры
Зданию, где сейчас располагается исторический музей, – 112 лет. Оно является архитектурным памятником местного значения.
– Строилось оно в 1908 году по проекту архитектора Бориса Корниенко как ломбард. Музею помещение было выделено в 1990 годы – в качестве дополнительных площадей для выставок. Сам же музей располагался тогда в помещениях Покровского монастыря. Однако в конце 1990-х эти два здания у нас забрали и весь огромный фонд переселили в бывший ломбард, – рассказывает заместитель директора по науке Харьковского исторического музея им. Н.Ф. Сумцова Ольга Сошникова. – Площадь музея – и фондовая, и экспозиционная – сократилась в два с половиной раза. Старинное здание ломбарда досталось нам без ремонта. Так что все вопросы, с этим связанные, на наших плечах уже давно.
В здании бывшего ломбарда вентиляция отсутствует в принципе. Установить же кондиционеры невозможно, поскольку это памятник архитектуры.
– Мы не имеем права портить внешний вид здания современными приборами. Правда, кое-где кондиционеры есть, но их поставили гораздо раньше. И если нам установят климат-контроль, то их, скорее всего, демонтируют, – надеется Ольга Сошникова.
Это было решение властей
По большому счету, к этому зданию как памятнику архитектуры нельзя было ничего пристраивать.
– Сделать пристройку – это было решение властей в 2011 году, нас даже никто не спрашивал, – замечает Ольга Сошникова. – Мы не являемся собственниками здания, мы арендуем его у государства, как это, собственно, делают все музеи.
Перспективу переехать в другое – более современное и просторное здание – музейщики даже не рассматривают.
– Мы боремся за то, чтобы оставаться в центре. В свое время основоположник музея, его первый директор Николай Федорович Сумцов создал украинскую школу музееведения, где основной акцент делался на бытовой истории, которая близка людям, и человеке в центре истории. В советское время, в 1960-е годы, когда директором музея был Николай Воеводин, мы гремели на весь Советский Союз своим экспозиционным мастерством. К нам приезжали коллеги даже из Ленинграда и Москвы учиться строить экспозиции. Мы были методическим центром для всех областей. На самом деле исторический музей очень большой. Но как-то потихоньку эта история смялась, а мы пытаемся сейчас ее поднимать. Станцию метро «Исторический музей» назвали так неслучайно, и мы не хотели бы уходить далеко от этой станции. А в центре просто нет таких зданий, где мог бы разместиться музей. Так что мы уже смирились со своей участью, и первое, что нам сейчас необходимо, – наладить нормальный микроклимат в помещениях, – рассказывает Ольга Сошникова.
Сотрудники мечтают о расширении уникальной экспозиции
В этом году Харьковский исторический музей имени Н.Ф. Сумцова отметил столетний юбилей. На нескольких этажах представлены почти десять тематических выставок по разным историческим периодам. Главная и самая большая экспозиция музея посвящена истории Слободской Украины. По словам Ольги Сошниковой, в 2019 году два с половиной миллиона гривен, которые были выделены на стеклянную пристройку, по просьбе сотрудников музея были перенаправлены на капитальный ремонт зала на первом этаже, где сейчас и разместилась уникальная экспозиция «Слобожане» – ее открытие приурочили к столетию музея.
– Уникальность экспозиции в том, что через призму человека показан ход истории – как нашего края, так и в контексте страны, и в контексте мировой истории, – говорит Ольга Сошникова. – В центре экспозиции – слобожанская хата. Здесь можно походить, все рассмотреть в мельчайших деталях. А вокруг нее – история, начиная от первобытного общества и заканчивая XIX веком включительно: кто такие слобожане, какие существуют традиции. Мы хотим вернуть обществу моральные ценности. Однако на 500 квадратных метрах, к сожалению, невозможно разместить огромный пласт истории, поэтому мы использовали различные технические приемы, интерактивные панели, куда загружена информация, которую мы не смогли втиснуть в экспозицию из-за ограниченности площадей.
Сейчас музейщики борются за третий этаж, где мечтают разместить продолжение экспозиции «Слобожане», посвященное уже XX– XXI векам.
– Если в первой экспозиции мы показываем больше сельскую жизнь, этнографию, то тут будем говорить именно о городе, куда перемещается центр культуры. Мы бы хотели разместить в центре экспозиции городскую квартиру, а вокруг – опять же историю, нашу историю, очень сложную. Харьков является единственным городом в Украине, который имеет четыре награды Совета Европы. Это город с европейскими ценностями, – рассказывает Ольга Сошникова. – Такая экспозиция нам всем очень нужна – это лицо не только нашего города, но и области, потому что там заложены и будущие туристические маршруты... И здесь тоже будут применяться интерактивные технологии.
Обе экспозиции должны соединить философию сельской и городской культуры.
– Такая вот общая картинка должна сформировать понимание, что мы – единое целое. И каждый на своем месте делает большое дело, чтобы территория развивалась в целом. Чтобы получить финансирование на ремонт зала третьего этажа, наверное, придется ждать очередного юбилея, – грустно улыбается Ольга Сошникова. – Но мы надеемся...
По словам Ольги Сошниковой, сейчас на уровне Киева разрабатываются предложения, согласно которым Харьковский исторический музей планируется отнести к музейным учреждениям второй категории. Сегодня он имеет первую категорию. Руководство учреждения категорически не согласно с этим и настаивает: харьковский музей заслуживает статуса национального.