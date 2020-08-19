Кабинет министров внес изменения в Правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда. Стоимость разовой визы снижена с $85 до $20.

Такое решение принято на сегодняшнем заседании правительства.Согласно постановлению, на замену разовой е-Визы стоимостью $85 вводится: разовая е-Виза стоимостью $20 и двухразовая е-Виза стоимостью $30.Также вводится возможность оформить е-Визу в обычном или срочном порядке. В случае срочного оформления тарифная ставка удваивается.Кроме того, сокращаются сроки оформления е-Виз – срочное оформление (один рабочий день) и обычная процедура (три рабочих дня).Сейчас МИД осуществляет оформление разовых е-Виз по $85 гражданам 48 государств."Действующая стоимость е-Виз и возможность их использования только для однократного въезда определены факторами, которые препятствуют упрощенном въезда иностранцев в Украину", — говорится в пояснительной записке.По данным МИДа, в 2019 году оформлено 35 000 электронных виз на общую сумму $2,975 млн. Уменьшение стоимости приведет к падению этой суммы до $975 000. Однако, по оценкам МИД, упрощение процедуры позволит увеличить спрос и, соответственно, количество путешествующих минимум в 2-2,5 раза."Прогнозируемые суммы консульских поступлений составят около 3 млн долларов", – говорится в документе.Украинская е-виза выдается для поездок в нашу страну с деловой, частной, туристической целью, для лечения, деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям иностранных СМИ.