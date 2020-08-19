Слобожанские таможенники с начала года выявили 743 факта таможенных правонарушений. Наряду с наполнением бюджета таможенными платежами, противодействие нарушением таможенных правил и борьба с контрабандой, является одной из главных задач для таможни.

В январе-июле 2020 года сотрудниками Слобожанской таможни заведено 743 дела о нарушении таможенных правил на сумму 25,7 миллиона гривен. В частности, только в июле заведено 64 дела, сообщили в пресс-службе таможни.С начала года рассмотрено 236 дел о нарушении таможенных правил и применено административное взыскание в виде штрафов на сумму 19,3 млн грн, взыскано штрафов – 2,8 млн гривен. В июле рассмотрено 18 дел и применено административное взыскание в виде штрафов на сумму 456 тыс. грн, взыскано штрафов – 297 тыс. гривен.– Противодействие контрабанде и нарушениям таможенных правил продолжается. В условиях карантина сотрудники Слобожанской таможни в полном объеме выполняют возложенные на них государственной обязанности и стоят на страже экономической безопасности, – говорят в пресс-службе.