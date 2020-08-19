Четвертый человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался 19 августа в Первомайском (Харьковская обл.).

Об этом, как пишет "Первомайская Слобожанка", сообщил первомайский городской голова Николай Бакшеев.- К сожалению, сегодня умер один человек в возрасте 65 лет, который лечился на дому и был подтвержден как больной короновирусом, – проинформировал мэр. – Кроме того, умерший имел онкологическое заболевание легких. Случай будет включен в статистику после лабораторного исследования, - отметил мэр.Городской голова также добавил, что еще один человек в тяжелом состоянии с указанным диагнозом находится в реанимации.С 17 августа город Первомайский Харьковской области отнесён к жёлтой зоне карантина.По состоянию на 19 августа на Первомайщине (в городе и районе) зарегистрировано 77 человек, заболевших коронавирусом. На стационарном лечении в Первомайской ЦРБ находятся 10 больных с диагнозом COVID-19. Госпитализировано с подозрением на коронавирус 7 человек.