Кандидат на пост городского головы от команды Юлии Светличной Игорь Черняк раскритиковал городские власти за отсутствие инициатив по поддержке предпринимателей Харькова и начисление пени.

Кандидат в мэры Харькова Игорь Черняк, баллотирующийся на пост от команды Светличной, высказался с критикой в адрес местной власти из-за отсутствия поддержки местного бизнеса и усложнение жизни предпринимателям за счет дополнительных начислений."Город лупит с людей три шкуры, еще и насчитывает сверху пеню. Карантин? Не работал? Было нельзя? Твои проблемы! Касса работает только на приём!, - подчеркнул Черняк.В ходе сессии Харьковского городского совета Игорь Черняк выступил с вопросом о необходимости запуска программ, поддерживающих бизнес харьковчан, однако городской голова и депутаты не поддержали его инициативу."Киев, Запорожье, Луцк, Тернополь, Чернигов - эти и многие другие города подумали о проблемах бизнеса. И это логично! Ведь если бизнес сегодня загнётся, то кто будет платить налоги завтра? И где будут работать люди?Логично, но не для Успешного Харькова! Тут своя логика: каждая крошка в ладошку, в смысле - в краман. Почему в карман, а не в бюджет?", - написал кандидат на пост мэра.