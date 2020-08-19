Киевский районный суд Харькова арестовал водителя без права внесения залога.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, суд принял сторону обвинения в деле ДТП, которое произошло вечером 17 августа на окружной дороге. Тогда автомобиль на большой скорости сбил человека и скрылся с места аварии."Полицейские установили, что автомобиль сбил 21-летнего молодого человека, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. По прибытию на место аварии бригада медиков констатировала смерть потерпевшего.Работники полиции оперативно разыскали и задержали 18-летнего водителя автомобиля «Volkswagen Passat», который сбил насмерть пешехода. Парень признался в совершении преступления", - рассказали в главке.Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до 8 лет лишения свободы с возможностью потерять право на вождение автомобиля сроком на три года.