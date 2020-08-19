Незаконным бизнесом на территории города занимался гражданин Израиля.

Как рассказали в главке, в ходе санкционированного обыска, в рамках открытого уголовного дела по незаконному обращению с оружием, по месту жительства злоумышленника правоохранители выявили денежные средства, полученные мужчиной за сбыт оружия.В настоящее время иностранцу сообщено о подозрении в совершении преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 168 тысяч гривен. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.