В ходе обыска у злоумышленника нашли 1100 фальшивых долларов.

Как рассказали в ГУНП, в апреле в полицию поступило заявление от мужчины, который сообщил, что в конце марта неизвестный приобрел у него автомобиль «ВАЗ-2106» и предоставил в счет оплаты 600 долларов США с признаками подделки.Во время расследования следователи установили еще одного пострадавшего. Житель города Дергачи в марте продал свое транспортное средство «ВАЗ-2101» за 500 долларов США, которые также оказались поддельными.В совершении преступлений работники Дергачевского отдела полиции разоблачили 32-летнего ранее судимого харьковчанина. Злоумышленник сообщил, что приобрел у неустановленного лица поддельные купюры номиналом по 100 долларов США. В дальнейшем, под предлогом приобретения автомобилей, сбыл поддельную иностранную валюту.19 августа мужчине сообщили о подозрении по статьям за использование фальшивых денег и незаконное завладение транспортными средствами, за которые злоумышленнику грозит наказание до 10 лет лишения свободы.