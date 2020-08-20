Авария произошла на трассе "Харьков - Волчанск".

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 19 августа, двигаясь в направлении Харькова, 30-летняя водитель автомобиля «КІА К5» не справилась с управлением, съехала в кювет, где перевернулась и столкнулась с деревом.В результате ДТП женщина погибла на месте, а ее 38-летний гражданский муж госпитализирован в больницу.Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.