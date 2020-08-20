Запрещенные вещества полицейские обнаружили у жителя поселка Двуречная.

В ходе обыска в рамках уголовного производства по статье за незаконное хранение и распространение наркотиков, 19 августа сотрудники полиции обнаружили дома у 43-летнего мужчины более четырех килограмм наркотиков."В летней кухне и дома обнаружили и изъяли три пакета маковой соломки весом около четырех килограммов, сухие ветви каннабиса, измельченный и обработанный ацетоном мак, два бумажных свертка с каннабисом, полимерные бутылки, четыре медицинские шприцы с неизвестным веществом коричневого цвета, кофемолку с остатками измельченного вещества зеленого цвета, по внешним признакам похожее на растение каннабиса, полимерную бутылку с жидкостью коричневого цвета с резким запахом растворителя, устройство для курения каннабиса, внутри которого имеется наслоения темного цвета с резким запахом", - рассказали в главке.Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование. Согласно санкции статьи правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.