Водителя зажало покореженной рамой автомобиля, из-за чего его пришлось доставать спасателям.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, 20 августа в 4:19 на номер «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на 108-м километре автодороги «Чугуев - Меловое»."Вследствие многократного опрокидывания легкового «ВАЗ 21093» его 39-летний водитель оказался зажат конструкциями крыши. Чтобы оказать пострадавшему водителю необходимую медицинскую помощь, нужно было освободить его из металлической ловушки. С помощью специального гидравлического инструмента спасатели деблокировали пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи", - рассказали в службе по чрезвычайным ситуациям.Обстоятельства ДТП выясняются правоохранительными органами.