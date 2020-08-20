Суд удовлетворил иск прокуратуры о возвращении земельного участка в собственность учебного заведения в Кегичевском районе.

Как сообщает областная прокуратура, правоохранители установили факт незаконного использования земельного участка одного из общеобразовательных учебновоспитательных комплексов Кегичевского района Харьковской области.В 2018 году между директором учебного заведения и субъектом хозяйствования был заключен ложный договор о совместной деятельности, которым фактически земля передавалась предпринимателю для осуществления им своей хозяйственной деятельности по выращиванию сельскохозяйственных культур."Стороны фактически скрыли договор аренды, который, в соответствии с требованиями действующего законодательства, они не могли заключить, поскольку полномочиями по распоряжению указанным земельным участком наделен исключительно Держгеокадастр в Харьковской области. Это и стало основанием для направления соответствующего иска в суд", - рассказали в ведомстве.Решением хозяйственного суда Харьковской области иск прокурора удовлетворен в полном объеме.