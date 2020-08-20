Количество заболевших за сутки в 18 раз превышает число выздоровевших.

Согласно данным Минздрава Украины, за сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 242 новых случая коронавирусной инфекции, что превышает показатели других регионов страны и ставит область на первое место в Украине по количеству новых случаев.Также в Минздраве сообщили, что за последние 24 часа 13 жителей Харьковской области выздоровели, еще пятеро - скончались.Так, по состоянию на 20 августа, в Харьковской области зафиксировано 6846 случаев COVID-19. 171 человек скончался, 2746 - выздоровели.