Пожар произошел в поселке Землянки Волчанского района области.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 20 августа в 1:49 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке, принадлежащей местному фермеру."К месту происшествия было направлено отделение службы спасения из города Волчанск. На момент прибытия пожарных огнем были охвачены деревянные конструкции крыши и частично помещения хозяйственной постройки на площади около 700 кв.м. Во время пожара в здании пострадали трактор Т-16, опрыскиватель ОП-2000, Зерномет, гидроборт на КАМАЗ и мельница ГКУ", - рассказали в службе по чрезвычайным ситуациям.В 03:30 пожар был локализован, а в 05:20 полностью ликвидирован. Предполагаемая причина пожара - занесение открытого источника огня.