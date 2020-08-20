В Службе по чрезвычайным ситуациям призывают жителей области не жечь мусор и сухую растительность.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, несмотря на строгий запрет выжигания сухой травы за минувшие сутки пожарные 22 раза выезжали на тушение пожаров сухостоя в Харьковской области, которые привели к уничтожению около 8 га природных экосистем."Подавляющее количество возгораний случается из-за легкомысленности граждан, которые несмотря на многочисленные предостережения спасателей продолжают наводить порядок на своих земельных участках и прилегающих территориях путем выжигания сухостоя. Ежедневно немало сил спасателей тратится на ликвидацию пожаров стерни на полях и на открытых территориях", - прокомментировали в службе спасения.