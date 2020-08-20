Новый троллейбус с автономным ходом вышел 19 август, на пробный маршрут от ст. м. «Героев Труда» до ул. Дружбы народов.

Как рассказал после тестовой поездки заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов, всего по программе финансового лизинга будет закуплено 50 троллейбусов, которые часть маршрута проходят с помощью контактной сети, а часть - на батареях.- Сейчас на этом маршруте курсирует автобус №54э. Но харьковчане достаточно давно просят пустить здесь троллейбус. Поскольку это важно для людей, мы просчитали экономическую целесообразность, с одной стороны, строительства новой троллейбусной линии, как на ул. Натальи Ужвий, а с другой - приобретения троллейбусов с запасом хода, которые могут ехать определенное время без контактной сети. Второй вариант оказался выгоднее. В октябре мы получим 13 троллейбусов, которые выйдут на этот маршрут или, возможно, еще на один, - отметил Евгений Водовозов.По его словам, маршрутов, где планируется запустить троллейбусы с запасом хода, будет несколько, например, в поселок Пятихатки от ст. м. «Университет», в Жихарь от ст. м. «Проспект Гагарина», в микрорайон «Горизонт».- Сейчас мы проведем испытания троллейбуса на этих маршрутах. В дальнейшем планируем максимально внедрять в городе электротранспорт - большой, удобный, экологически чистый, - рассказал вице-мэр.Руководитель компании-производителя Юрий Бомбандеров сообщил, что технические характеристики нового троллейбуса соответствуют всем европейским нормам. Его длина составляет 12 метров, он может перевозить до 100 пассажиров и проехать на автономном ходу 20-30 км. В салоне установлены кондиционеры, зарядные устройства под USB-разъемы, для водителя - видеокамеры для обзора сзади и спереди, камера на крыше для контроля за уборкой и постановкой штанг на контактную сеть в автоматическом режиме.Также в троллейбусе предусмотрены все возможности для комфортной перевозки людей с ограниченными возможностями: низкий пол, пандус, система наклона троллейбуса в правую сторону.