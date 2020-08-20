В минувшие выходные для воспитанников государственного учреждения «Кременчугская воспитательная колония» были организованы соревнования по бильярдному спорту.

Соревнования были включены в произвольной программы летней Спартакиады и прошли на достаточно высоком уровне, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.В турнире приняли участие 16 спортсменов колонии.– Бильярдный стол стал эпицентром тихой, сдержанной, но сверхмощной эмоциональной энергии, а вокруг жизнь замирала для игроков: только кий, шары и лузы, – говорят в пресс-службе.После длительной упорной борьбы победил воспитанник отделения № 2 Виктор К., II место завоевал воспитанник отделения № 2 Александр К., III место занял воспитанник отделения № 1 Дмитрий Д.В командном зачете команда спортсменов второго отделения заняла первое место.– Конечно же, все победители были награждены интересными призами и получили заслуженные аплодисменты и признание болельщиков, – отметил начальник колонии Александр Сайко.