Мало кто знает: печень может разрушать не только злоупотребление алкоголем. Существуют гораздо более безвредные на первый взгляд привычки, способные повреждать важнейший фильтрующий орган человеческого тела.

Наша печень контролирует гормональный баланс, регулирует метаболизм белков, жиров и сахара в организме, а также накапливает витамины и производит жизненно важные белки, выводит токсины. Поэтому жизненно необходимо, чтобы она была здоровой и активной.Что обычно представляют люди, слыша о циррозе печени? Прием алкоголя. Но к развитию цирроза, а также аномального ожирения печени (повышающего риск гепатита и рака органа) может приводить не только пьянство.Специалисты назвали три разрушающих печень привычки, не связанных с приемом алкоголя, об этом пишет издание Focus (Германия).Различные исследования показывают, что фруктовый сахар (фруктоза) увеличивает риск ожирения печени. И хотя это в основном небольшие проекты или исследования на мышах, эксперты, тем не менее, призывают есть фрукты строго умеренно.«Многие люди избегают жиров ради своего здоровья, но очень немногие обращают внимание на содержание фруктозы в пище, хотя ее усвоение способствует формированию жировых клеток – и прежде всего, в печени», - предупреждают специалисты.Лекарства расщепляются печенью, и их инструкция часто содержат информацию о возможном повреждении этого органа. Просто считается, что в большинстве случаев польза от медикамента перевешивает риск причинения вреда. Тем не менее, если вы принимаете лекарства и замечаете такие симптомы, как усталость, потеря аппетита и дискомфорт в верхней части живота, нужно обязательно обсудить это с врачом, констатируют эксперты.Не нужно думать, что накопление жира делает человека визуально толстым. Излишки жира в организме могут откладываться не только под кожей, но и вокруг внутренних органов. При этом жировая ткань выделяет, помимо прочего, вещества, способствующие воспалению. Предотвратить подобное внутреннее ожирение эффективно помогают движение и спорт. Гиподинамия, в свою очередь, ухудшает проблему. Не стоит удивляться тому, что человек, много времени сидящий за компьютером, начинает страдать от жирной печени – даже если при этом не злоупотребляет алкоголем.