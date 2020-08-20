По информации Департамента науки и образования, линеек 1 сентября в школах области не будет.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

"Их не рекомендовало проводить Министерство образования и эту информацию довели до сведения руководства школ", — уточнили в пресс-службе.

В школах Харькова также не планируют проводить традиционные линейки. Встречи учеников пройдут в классах, родителей туда не пустят. 

Напомним, харьковским школам и детсадам раздадут третий миллион масок. К новому учебному году подготовили бесконтактные термометры и дезсредства.

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