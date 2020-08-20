Руководство НАЭК "Энергоатом" и компании Н2 подписали меморандум о строительстве возле Запорожской АЭС вычислительного дата-центра, сообщила пресс-служба НАЭК.

Дата-центр, или центр обработки данных — это специализированное здание для размещения серверного и сетевого оборудования и подключения абонентов к каналам сети Интернет.

Дата-центр станет одним из самых больших в Европе, а объем инвестиций составит $700 млн.Подписание документа состоялось в присутствии президента Украины Владимира Зеленского в ходе его рабочей поездки в Запорожскую область.В НАЭК напомнили, что 19 августа Зеленскому был представлен план мероприятий по реализации стратегии развития Запорожской области на период до 2027 года, который предусматривает, в частности, строительство дата-центров.