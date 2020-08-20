Десять харьковских альпинистов покорили самую высокую вершину Малого Кавказа.

Как сообщили в Харьковском альпклубе, альпинисты из Харькова под руководством Почетного гражданина города Харькова, заслуженного тренера Украины Сергея Бершова взошли на вершину горы Арарат в Турции, на высоту 5137 м.Восхождение на Арарат харьковские альпинисты совершили в честь Дня города Харькова. На вершину поднялись Сергей Бершов, Артем Антоненко, Вадим Антоненко, Татьяна Бершова, Андрей Гаркуша, Илья Гаркуша, Андрей Демченко, Артем Нагорный, Виталий Нагорный и Александр Ярко.Напомним, в конце июля 2019 года альпинисты из Харькова взошли на Монблан. Они преодолели один из самых сложных маршрутов Альп и поднялись на высоту 4810 м.