В полиции Балаклеи просят помочь установить личность мужчины, которого нашли на улице без сознания.

Работники Балаклейского отдела полиции в Харьковской области устанавливают личность мужчины, которого 20 августа нашли в бессознательном состоянии около д. 76 по ул. Соборной и доставили в приемное отделение Балаклейской районной больницы.Правоохранители обращаются к жителям, которые владеют какой-либо информацией об этом человеке, с просьбой сообщить в Балаклейский отдел полиции по телефонам: