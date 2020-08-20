В Украине хотят за долги за коммунальные услуги в двадцать раз увеличить пеню, отбирать водительские удостоверения и на время закрывать границу.

Об этом говорится в проекте закона под номером 3613, который зарегистрировала группа нардепов от «Слуги народа».В результате, не оплачивать коммуналку будет очень не выгодно, так как за три года может набежать пеня в 50% от суммы долга.Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам соцполитики Галина Третьякова рассказала о том, как будет действовать новая система наказания для должников. По её словам, если год не будут плачены услуги, то за это придётся доплатить 20% пени. Должнику, который не платил больше двух лет, придется доплатить 30%, больше трёх — 50%.“Задолженность нельзя перекладывать на других жителей», — пояснила инновации Галина Третьякова в эфире украинского телеканала.Украинцев, которые не оплачивают коммуналку, не только накажут копейкой, но и могут серьезно ограничить в правах. В частности, до полной уплаты по долгам, человеку могут запретить покидать границы Украины и забрать водительские права.Вместе с тем, в новый законопроект внесли и неплохой предохранитель для потребителей. Они могут реструктуризировать долг, а поставщик не имеет права отказать в этом. С помощью такого законного механизма, потребители смогут избежать серьезной пени.