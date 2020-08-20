Государственное учреждение «Алексеевская исправительная колония (№25)» посетил прокурор Харьковской области Александр Фильчаков. Во время визита он провел прием осужденных по личным вопросам.

В сопровождении первого заместителя начальника Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Дмитрия Индыка и начальника учреждения Андрея Ольховского прокурор области Александр Фильчаков посетил комнаты длительных свиданий, медицинскую часть, участок карантина, диагностики и распределения, столовую для осужденных, клуб, помещения камерного типа и дисциплинарного изолятора.Во время визита был проведен прием трех осужденных по личным вопросам. Один из осужденных передал обращение о возврате паспорта и личных вещей, изъятых во время досудебного расследования и судебного разбирательства при рассмотрении уголовного производства в суде.Все осужденные, которые обратились к прокурору области, получили обстоятельные исчерпывающие ответы, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации.