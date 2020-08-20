Возможно, вы найдете в этом астропрогнозе что-нибудь полезное для себя.

Вы легко сможете стать центром внимания там, где окажетесь. Возможно, это даже будет немного мешать. Не забывайте о людях, которые вам небезразличны, дабы они не забыли о вас.Вы, возможно, почувствуете себя рабом собственных планов, которые составляются с учетом одной лишь необходимости, а отнюдь не желаний. Напрасно мучаетесь, никто не мешает внести в расписание изменения.Вам не удастся натянуть на себя какую бы то ни было маску. Слишком уж ярко из-под нее будет просвечивать индивидуальность, обмануть никого не получится. Так что ограбление банка лучше отложить.Строгий, сугубо научный подход к существу проблемы и интуитивные решения должны идти рука об руку. Не забивайте голову формализованными схемами, они помогают лишь тогда, когда не работает чутье.Вы способны справиться с любой ситуацией, сколь бы экзотичной она ни была. Но ближайшие дни обещают быть спокойными, так что проявить свои способности во всей красе, скорее всего, не доведется.Вы будете душой компании, если, конечно, не предпочтете провести день в гордом одиночестве. Вы можете позволить себе нести любую чепуху, ваши слова лишь развеселят окружающих.Не шумите, ибо именно сейчас можете встретить нечто очень редкое и нужное, но очень пугливое. Будьте любезны и хитры. Постарайтесь использовать любую возможность, даже очень маловероятную.Измените давно сложившуюся схему действий. Если завтракаете на кухне – уйдите с тарелкой в комнату, и так далее. Действуя в таком духе, вы сможете заметить нечто весьма интересное, ранее не попадавшееся на глаза.Победа должна оказаться в ваших руках, она просто не может достаться никому другому. Однако будьте готовы вовремя остановиться, иначе в запале можете пробежать мимо пьедестала.Удача будет сопутствовать вам, однако только в тех случаях, когда вы приложите к данному вопросу некоторые, хотя бы мало-мальские, усилия. Ждать же неоправданных подарков от судьбы сейчас не стоит.Вы будете настолько легкомысленны, насколько вам позволят возраст и общественное положение. А может быть, даже более. Глупости, конечно, делать приятно, однако знайте меру.Ваши мысли могут оказаться несколько сумбурны, чувства – растрепанны, настроение – переменчиво. В подобном состоянии есть определенная прелесть, но культивировать его все же не стоит.