Некоторые вкусовые пристрастия могут свидетельствовать о сбоях в работе организма.

К примеру, тяга к сырам и кисломолочным продуктам может говорить о развитии остеопороза — нарушения структуры костной ткани. В молочных продуктах содержатся кальций и фосфор — именно их недостаток организм пытается восполнить.Если часто хочется шоколада, возможно, человек испытывает хронический стресс. В шоколаде содержится аминокислота триптофан, которая помогает преодолеть усталость.Тяга к острой пище может свидетельствовать об инфекции или нарушении метаболических процессов в организме.Пристрастие к соленой пище говорит о недостатке воды в организме — важно соблюдать питьевой режим (6–8 стаканов в день), особенно во время жары.