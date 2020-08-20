По состоянию на 20 августа в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 5 395 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 6 846 случаев заболевания COVID-19, из них - 3 927 человек находятся под медицинским наблюдением, 2 747 пациентов выздоровели, 172 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 20 августа в Украине зафиксировано 2 134 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 98 537 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 2 184 человека умерли, 50 441 - выздоровел.