Абсолютное большинство жителей Харьковской области проживает в частном жилье, при этом чуть более трети семей недовольны своими жилищными условиями.

Жилой площадью более 13,65 квадратных метра на одного человека обеспечены 66,8% домохозяйств области. В то же время в перенаселенном жилье проживает более половины населения (50,3%) и 66,5% детей в возрасте до 18 лет, сообщает ГУ статистики в Харьковской области. По данным выборочного обследования условий жизни домохозяйств, проведенного в ноябре 2019 года, большинство семей Харьковщины, или 95,4%, проживает в частном жилье. Арендуют жилье2,6% семей, в государственном и ведомственном жилье проживает 0,7% и 1,3% соответственно.Более трети семей проживает в двухкомнатных квартирах – 35,3%, в трехкомнатных – 29,5%, четыре и более комнат имеют 18,5% семей, одну комнату – 16,7%. Значительная часть населения области живет в квартирах или домах, построенных в 1970-х годах (31,6%).По итогам опроса, 59% семей довольны своими жилищными условиями, очень довольны – 2,8%. Вместе с тем не очень удовлетворены своим жильем 30,8% семей, недовольны и очень недовольны – 5,8% и 1,6% соответственно.