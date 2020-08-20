Вторая, уже полностью заасфальтированная часть Коммунального моста будет открыта для движения транспорта в 17:00 сегодня, 20 августа.

Как сообщил директор Департамента строительства и дорожного хозяйства Владимир Чумаков, до начала следующей недели движение будет осуществляться по двум сторонам моста. После этого ту часть дороги, где транспорт ездит сейчас, временно закроют, чтобы уложить верхний слой асфальта.- Учитывая, что длина Коммунального моста составляет почти 1,5 километра, был проделан колоссальный объем работ, и теперь мы близки к их завершению. За это время мост был полностью реконструирован: укреплена его конструкция, заменена гидроизоляция, забетонирован дополнительный слой на проезжей части, заменены ограждения, освещение, троллейбусная контактная сеть, проведена иллюминация. Рассчитываем, что в начале сентября обе части моста будут открыты для проезда, - отметил Владимир Чумаков.Дальше, по его словам, рабочим останется закончить монтаж ограждающих конструкций, но движению транспорта мешать это не будет. Полностью закончить работы на Коммунальном мосту планируется до середины октября.