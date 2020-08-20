С такими темпами распространения коронавируса Харьков может оказаться в более строгой зоне карантина.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, который 20 августа находится с рабочим визитом в Харьковской области.- Харьковская область быстро стала регионом с высокой заболеваемостью, и более 80% заболевших - в городе Харькове. Такими темпами мы быстро зайдем в другие зоны карантина. Для нас очень важно уменьшить процент смертности и тяжелых больных, - отметил министр.Основной проблемой распространения коронавирусной инфекции остается несоблюдение жителями региона требований карантина: масочного режима, социальной дистанции и тому подобное. Кроме этого, председатель ХОГ Алексей Кучер отметил, что есть вопросы по соблюдению врачами первички алгоритма работы с ковид-больными.- У нас не отрабатывается алгоритм на все 100%. Есть большая проблема - первичное звено. Это тонкое место, - сказал руководитель области.Одним из медицинских учреждений, которые посетил Максим Степанов, стала Харьковская городская больница №17. На данный момент здесь, по информации руководителя Департамента здравоохранения Харьковского городского совета Юрия Сороколата, из 120 выделенных под ковидных больных коек занято 97, 20 человек - на кислородной поддержке.