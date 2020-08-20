Харьковская область переведена из зеленой в желтую зону эпидемиологической опасности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Как это скажется на стоимости горючего на харьковских АЗС, «Телеканалу р1» рассказал топливный эксперт, генерального директора топливной компании Sunoil Леонид Косянчук.

После существенного снижения цен на горючее в марте из-за коллапса на мировом рынке нефтесырья в Украине произошел постепенный, вполне прогнозируемый рост цен на бензин и дизтопливо.Последнее подорожание запфиксировано 7 августа, когда цена за литр 95-го бензина поднялась в среднем почти до 23 гривен. Позже рост цен замедлился и уже почти две недели на розничном топливном рынке наблюдается относительная стабильность.– На сегодняшний день ситуация вполне стабильна, – считает Леонид Косянчук. – Если сравнивать с мартом или даже с апрелем, то, конечно, цены увеличились – не так существенно, как нам хотелось бы, но увеличились. Однако если сравнивать с прошлым годом, то там ситуация или в минус, или примерно такая же.По словам Леонида Косянчука, тот факт, что Харьковщина попала в желтую зону эпидемиологической опасности, не должна повлиять на уровень цен на горючее для населения. А значит, по этому поводу харьковчанам можно не беспокоиться.– Это не тот фактор и не та составляющая, которая влияет на розничные цены, – уверяет эксперт. – На цены, как мы знаем, влияет ситуация на мировом рынке, а там ситуация – плюс-минус 16 долларов. Стоимость бензина, например, держится на уровне 400 долларов за тонну, дизельного топлива – 378 долларов и даже снижается.Кроме того, как отмечает Леонид Косянчук, на ценообразование на локальном украинском рынке топлива влияет ситуация с курсом доллара и гривны. А здесь также в последнее время все достаточно стабильно.– Национальный банк ведет себя довольно прилично, не делает резких движений, а значит, волатильность нашей валюты, то есть тенденция к изменчивости цены, также уменьшена. Есть стабильное ценообразование. В тех факторах, которые реально влияют на стоимость топлива, я изменений не вижу, – отмечает глава Sunоil.Как отмечают аналитики, наличный курс доллара продолжает падать. За минувшую неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,9–1%. В понедельник, 17 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с пятницей снизился на 2,25 коп и составил 27,2075 грн. Курс продажи упал на 2,4 коп – до 27,5175 грн.