По данным следствия, мужчина совершил разбойное нападение в поселке Заречное Харьковской области.

Как рассказали в пресс-службе полиции, неизвестный в медицинской маске зашел в магазин продуктовых товаров "Магазин" по улице Харьковской и, угрожая продавцу пистолетом, завладел деньгами из кассы в сумме около 3000 гривен.худощавого телосложения, на вид 25-30 лет, рост около 175 см, темные волосы.в горчичные брюки, красную футболку. Имел при себе барсетку.Уважаемые граждане, если у вас есть какие-либо информацию о разыскиваемом, просим сообщить в Волчанский ОП по телефонам: