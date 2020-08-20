Двое братьев подменили пенсионную карточку пенсионера на недействующую.

Как сообщили в отделе коммуникаций полиции, 19 августа к полицейским офицерам громады Коломакской ОТГ обратился 67-летний местный житель, который попросил помощи в решении его проблемы."13 августа он получил на карточку пенсию. Об этом случайно узнали двое мужчин, которые в тот день устанавливали оборудования для телевизора у него в доме. Один из правонарушителей подменил пенсионную карточку на заблокированную и запомнил код, который был прикреплен к карте", - рассказали правоохранителиКогда пенсионер попытался снять с карточки деньги, то понял, что его обманули.Полицейские офицеры громады вместе с пострадавшим поехали в Коломацкое отделение банка, где по распечаткам выяснили, что 13 и 14 августа 2020 с его пенсионной карточки снимались деньги, а также был расчет в местном продуктовом магазине.Правоохранители выяснили все обстоятельства происшествия и установили личности злоумышленников. Ими оказались 23-летний житель Валковского района и его 17-летний брат - местный житель.Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.