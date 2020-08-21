Накануне неизвестный в медицинской маске ограбил магазин, угрожая продавцу пистолетом.

Как рассказали в пресс-службе полиции, 20 августа неизвестный мужчина в медицинской маске зашел в магазин продуктовых товаров "Магазин" в поселке Заречное и, угрожая продавцу пистолетом, завладел деньгами из кассы в сумме около 3000 гривен."На розыск правонарушителя был задействован весь личный состав Волчанского отдела полиции и ориентированы все отделы полиции. В ходе проведения мероприятий полицейский офицер Старосалтовского объединенной территориальной общины около 18:30 обнаружил и задержал правонарушителя в лесу вблизи села Заречное и передал его следственно-оперативной группе Волчанского отдела полиции для проведения дальнейших следственных действий", - прокомментировали в пресс-службе ГУНП.Злоумышленником оказался 27-летний харьковчанин. У него изъят травматический пистолет и другие вещественные доказательства.По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.