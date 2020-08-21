Сотрудник полиции несанкционированно изменил информацию, которая обрабатывается в программном комплексе «Информационный портал Национальной полиции Украины».

Как сообщает прокуратура Харьковской области, используя личный пароль и логин входа в программный комплекс «Информационного портала ЧП Украины», полицейский внес изменения относительно виновности гражданина в управлении транспортным средством в состоянии опьянения на закрытие административного производства.Сейчас решается вопрос об избрании полицейскому меры пресечения.Если вина сотрудника Национальной полиции будет доказана, то его ждет наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.