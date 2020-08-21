Возгорание произошло ночью в поселке Пересечное

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 21 августа в 03:30 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частных хозяйственных сооружениях рядом с двухэтажным домом в поселке Пересечное Дергачевского района Харьковской области.На момент прибытия спасателей горели шесть хозяйственных построек на площади 80 кв.м. и автомобиль Chevrolet Lacetti. Как стало известно, пожар начался именно с легковушки, а потом перекинулся на деревянные конструкции одного из сараев."В 04:30 спасатели локализовали возгорание. Благодаря оперативной работе пожарных удалось предотвратить уничтожение всего комплекса хозяйственных сооружений, который насчитывал около 2 десятков объектов."В 5:40 пожар полностью ликвидировали. Пострадавших нет.Причина возникновения пожара устанавливается.