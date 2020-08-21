Следователи сообщили о подозрении в совершении служебной халатности заместителю председателя одной из районных госадминистраций Харьковской области.

Как рассказали в отделе коммуникаций ГУНП, следствие установило, что начальник отдела образования по результатам Государственной закупки в декабре 2011 года заключил договор с подрядчиком на поставку школьного автобуса. Однако чиновник не привлек специалистов к проверке качества автобуса в соответствии с требованиями ГОСТа."Поставленный подрядчиком автобус «не является школьным и не соответствует требованиям Государственному стандарту для перевозки школьников. В результате действий чиновника в декабре 2011 года отдел образования районной госадминистрации излишне перечислил подрядчику в качестве оплаты за приобретенный автобус денежные средства в размере 93 120 грн", - сообщили в главке.20 августа следственным Шевченковского отделения полиции по согласованию с Изюмской местной прокуратурой Харьковской области служащему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.