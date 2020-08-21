На профилактический учет правоохранители поставили 2,5 тысячи особ, за совершение насилия в семье.

Как рассказали в главке, в течение года полицейские составили 3819 протоколов об административном правонарушении, предусмотренном за совершение насилия, а также вынесли 585 срочных запретительных предписаний в отношении злоумышленников.Следственными подразделениями за систематическое совершение домашнего насилия открыто 96 уголовных производств по признакам состава уголовного преступления по соответствующей статье, из которых 51 - направлено с обвинительным актом в суд для принятия решения.В настоящее время на профилактическом учете отделов и отделений полиции находится 4034 лица, совершивших домашнее насилие.