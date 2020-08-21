Об этом Елена Горошко сообщила на своей странице в Facebook.

К команде народного депутата Украины Юлии Светличной присоединилась Елена Горошко, которая в 2015 избрана депутатом Харьковского городского совета 7 созыва и является член постоянной комиссии по гуманитарным вопросам."Я поняла, что такое проектный менеджмент, работа в команде и как работать вообще на общество. И самое ценное - это те люди, ради которых ты работаешь. Хочу сказать, что я приняла для себя решение присоединиться к команде Юлии Александровны Светличной «Блок Светличной «Разом» как наиболее профессиональной и близкой мне по взглядам команде и вместе идти на выборы, чтобы сделать наш город и жизнь в нем лучше. Вместе мы победим", - написала депутат.