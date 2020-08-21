Землю незаконно передали для ведения фермерского хозяйства.

Как сообщают в областной прокуратуре, Верховным Судом в составе Кассационного гражданского суда оставлено без изменений постановление Харьковского апелляционного суда о признании незаконным решение ГУ Госгеокадастра о передаче в аренду земельного участка стоимостью почти 18,5 миллиона гривен.В 2014 году Главное управление Госгеокадастра в Харьковской области предоставело в аренду физическому лицу земельный участок в Дергачевском районе площадью 47 га для ведения фермерского хозяйства."Установлено, что передача указанного участка проведена вопреки требованиям Закона Украины «О фермерском хозяйстве» и Земельному кодексу Украины, которым предусмотрена обязательная процедуру аукциона (земельных торгов). Вышеуказанное стало основанием для направления соответствующего иска в суд", - сообщили в прокуратуре.В настоящее время указанный земельный участок возвращен в собственность государства.