Минздрав планирует изменить критерии госпитализации больных COVID-19 - в больницы будут принимать только тяжелобольных, а среднюю тяжесть заболевания исключить из показаний к госпитализации.

Об этом заявила член медсовета при МОЗ Ольга Голубовская на брифинге в пятницу, 21 августа.- Если будет наблюдаться такой рост заболеваемости, мы будем вынуждены менять стратегию госпитализации. Среднетяжелые формы заболевания также входят в показания к госпитализации, и этим наша страна отличается от многих стран Западной Европы и США, где госпитализировали только людей уже в тяжелом состоянии. Но если будет наблюдаться такой рост заболеваемости, мы будем вынуждены тоже просматривать показания к госпитализации и госпитализировать только тяжелые формы заболевания. Это усложнит качество оказания медицинской помощи, - сказала Голубовская.В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что больницы "первой" и "второй" волны объединяют из-за ежедневного роста количества госпитализированных.- Я считаю, что мы должны говорить, что у нас нет больниц "первой" волны и "второй" волны. Я дал соответствующее задание, чтобы их все объединили в связи с большим количеством людей, поступающих в больницы, - сказал Степанов.Напомним, что в Украине новый рекорд по госпитализациям с COVID. За сутки в украинские больницы с коронавирусом попали почти полтысячи человек - наибольшее количество с начала эпидемии в стране.