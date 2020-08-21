Как показывает практика, люди живут стереотипами. Надоела жена, не поделил межу с соседом, поссорился с бизнес-партнером – бегом в полицию или с заявлением в суд. Однако есть и третий путь, о котором знают далеко не все, – медиация. Что это такое, какие споры поможет решить и где искать медиатора, разбирался «Вечерний Харьков».

И конфликт решил, и от врага избавился

Пять преимуществ медиации

Семейные споры лучше решаются медиацией

Реально ли примирить преступника и жертву

Умеют ли украинцы договариваться

Где искать медиатора

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О медиации» (№ 3504 от 19 мая 2020 года). Этим законом в Украине предусматривается закрепление института медиации как механизма досудебного и внесудебного разрешения споров – семейных, деловых и уголовных.Как рассказал «Вечернему Харькову» медиатор с международным опытом, сертифицированный тренер по медиации, глава правления ОО «Институт мира и согласия» Роман Коваль, в 1970-х годах в Соединенных Штатах Америки была создана Национальная комиссия по изучению причин несовершенства судебной системы. Комиссия выявила основные проблемы, как то: большие расходы, длительный срок рассмотрения дел и разочарование проигравшей стороны.– Эксперты пришли к выводу, что нужно разнообразить количество судебных услуг, и была сформулирована идея суда с множеством «дверей». Человек мог получить услугу правосудия, воспользовавшись любой из них. Предлагались различные процедуры. Так появилась новая сфера, которая называется «альтернативные виды рассмотрения споров» и одна из ее форм – медиация, – говорит Роман Коваль.Медиация очень быстро обрела популярность, потому что имела множество преимуществ перед обычным правовым подходом.– Главное отличие состояло в том, что спор решал не кто-то третий – судья или арбитр, а специально обученный человек помогал людям самостоятельно разобраться в ситуации и договориться таким образом, чтобы были одинаково представлены интересы каждой из сторон. Такой человек и есть медиатор. По сути, это хороший переговорщик, дипломат, который понимает человеческую психологию и может вникнуть в природу конфликта, – поясняет Роман Коваль. – Медиатор знает, как помочь людям разобраться в собственных интересах и начать доверять. Как правило, конфликтующие стороны не доверяют друг другу, но доверяют посреднику, который умеет слушать и задавать правильные вопросы. Таким образом, через медиатора потихоньку выстраивается доверие – люди начинают слышать друг друга и находят решение, которое удовлетворяет их интересы. А это означает, что проигравших в деле нет. Понятно, что многим такой подход нравится, поскольку часто позволяет сохранить отношения между супругами, деловыми партнерами, соседями. Это всегда приятно, когда и конфликт решил, и от врага избавился.Во многих странах, по словам Романа Коваля, это направление развилось настолько, что медиацию считают основным способом разрешения судебных споров, в традиционную систему – альтернативным.– В американском штате Техас, например, существует закон, который обязывает председателя суда проинформировать стороны конфликта о пяти преимуществах медиации, – говорит специалист.А преимущества следующие: возможность сохранить отношения; решение вопроса с результатом «выигрыш-выигрыш», то есть без проигравших; экономия средств на судебные сборы, гонорары адвокатам и пр.; сокращение времени разрешения спора – никаких тебе кассаций, апелляций; конфиденциальность.– Конфиденциальность, кстати, очень важное условие, потому что является гарантией того, что даже если не удастся договориться мирным путем, ни одна из сторон не сможет использовать в суде информацию, которая стала известна в процессе медиации, – подчеркивает эксперт. – И самое главное, что привлекает стороны, – так это то, что весь процесс находится под их контролем. Только они принимают решение, какую информацию раскрывать, какие цели перед собой ставить и о чем договариваться.В Украине, по словам Романа Коваля, медиация применяется уже достаточно широко. Наибольшую популярность она приобрела в семейных спорах.– У нас уже и центры по делам семьи детей и молодежи, и службы по делам детей достаточно хорошо знают и понимают, что большинство вопросов в семейных спорах намного лучше решается медиацией, нежели правовым способом. Даже если супруги расходятся, очень важно, чтобы у ребенка остались и папа, и мама, – говорит Роман Коваль. – Именно поэтому, кстати, во многих странах участие медиатора в семейных спорах вообще является обязательным. Стороны обязаны выслушать медиатора, а потом уже решать, пойдут ли они к нему. То есть все равно медиация остается процедурой добровольной. Но многие соглашаются.Также медиация в Украине применяется в спорах между бизнес-партнерами, а также в фискальных или административных делах, когда ведутся переговоры о выплатах тех или иных задолженностей между предприятиями, о реструктуризации долгов и т.д.– Медиация может широко применяться в трудовых спорах, в спорах между соседями – то есть в гражданском праве. Это вариант взаимоприемлемого решения и оформления мирового соглашения между сторонами, – продолжает Роман Коваль.Медиация в уголовном производстве для Украины тоже не нова, она применяется с 2003 года.– А в прошлом году прошлом году Министерство юстиции и Офис генпрокурора подписали совместный приказ о проведении пилотного проекта по осуществлению Программы восстановления при участии несовершеннолетних, подозреваемых в совершении преступления, – уточняет Роман Коваль. – В рамках проекта «Внедрение механизма правосудия в Украине» Верховный суд сформировал координационный совет, который как раз внедряет восстановительное правосудие во всех остальных видах уголовных дел, не только касающихся несовершеннолетних. И согласно рекомендациям Кабинета министров Совета Европы, медиация как одна из процедур восстановительного правосудия должна быть доступна для участников уголовного процесса на любом этапе производства.В качестве примера применения медиации в уголовном производстве эксперт приводит случаи, когда виновный в ДТП, в результате которого погиб человек, встречается с семьей жертвы.– Он договаривается о компенсации, других возможностях возмещения пострадавшей семье причиненного ущерба. Кстати, это намного больше, чем просто возмещение причиненного материального вреда. Однако вовсе не означает, что виновник ДТП таким образом избавляется от уголовного наказания – меру пресечения выбирает суд, и не всегда компенсация является смягчающим обстоятельством. Восстановительное правосудие направлено на осознание ответственности правонарушителем, искреннее раскаяние и удовлетворение потребностей потерпевших, – говорит Роман Коваль.Кстати, для потерпевшей стороны это очень важно.– Потребности, которые возникают в результате правонарушения, практически никогда не удовлетворяются полностью традиционной системой правосудия. Это касается не только возмещения материального ущерба, которое происходит всего в 12% случаев, но и ответов на вопросы, раскаяния правонарушителя, которое важно как факт признания несправедливости, а также возможность высказать свои эмоциональные переживания, – замечает медиатор. –Кстати, если нетяжкое преступление совершил несовершеннолетний, причем впервые, то возможен вариант закрытия уголовного дела.По словам Романа Коваля, примирения сторон путем медиации удается достигать в 85% случаев, а в уголовных делах исполняемость решений составляет 95%.Между тем некоторые эксперты высказывают мнение, что украинцам в силу менталитета бывает очень сложно договориться – мол, они упрямы и каждый стоит на своем.– Если будут договариваться самостоятельно, неудача не исключена, – признает Роман Коваль. – Мы выросли в тоталитарном и посттоталитарном обществе, где никто никого не учил вести диалог, слышать и понимать друг друга. Люди привыкли к системе принуждения и применения силы. И большинство населения понимает под ответственностью исключительно наказание.Процесс восстановительного правосудия, то есть медиация, как раз позволяет увидеть другую сторону медали.– На самом деле ответственность – не наказание, а понимание последствий причиненного ущерба. И это приводит к прощению, примирению и восстановлению отношений. Для того и существуют медиаторы. Это могут быть юристы, психологи и даже психиатры, которые пройдут специальный курс обучения, – говорит специалист.Если деле участвуют несовершеннолетние, то, по словам Романа Коваля, можно обращаться в Центр бесплатной правовой помощи.– Там могут предоставить услуги медиатора, чтобы дать возможность несовершеннолетнему загладить свою вину. В результате уголовное дело могут даже закрыть, если это не тяжелая статья, – уточняет Роман Коваль.Если же человек достиг 18 лет и хочет договориться с потерпевшей стороной, попросить прощения, то в Харькове есть коммерческая организация, в которой работает несколько обученных медиаторов – они могут предоставлять такие услуги.– И есть суды, с которыми они сотрудничают, где знают об этой процедуре и информируют стороны о такой возможности, – уточняет Роман Коваль. – Услуги медиаторов оплачиваются по определенной программе, а сторонам в суде предоставляются бесплатно.Кроме того, Харьковщина стала одним из шести пилотных регионов (наряду с Николаевской, Одесской, Ивано-Франковской, Львовской и Луганской областями), где уже работает онлайн-ресурс rj.org.ua, который информирует об альтернативном способе решения уголовных дел – медиации между потерпевшим и правонарушителем. Услуга эта – конфиденциальная и бесплатная, поскольку предоставляется в рамках проекта «Внедрение восстановительного правосудия в Украине», который реализуется ОО «Институт мира и согласия» в партнерстве с Верховным судом Украины при поддержке Фонда демократии ООН (UNDEF).