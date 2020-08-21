Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила в Харькове противоправную деятельность псевдореабилитационного центра, в котором принудительно удерживали пациентов.

Правоохранители установили, что организовали противоправный бизнес проповедники одной из религиозных организаций так называемого харизматического движения. Они заманивали в свою «клинику» нарко- и алкозависимых граждан.– Злоумышленники обещали больным или их родственникам полноценное лечение и всестороннюю психологическую помощь, – сообщил начальник пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула. – В ходе проверки было зафиксировано, что центр не имел штата врачей и никаких разрешительных документов в сфере здравоохранения. После получения предоплаты за «лечение» организаторы размещали пациентов в арендованном частном доме, где принудительно удерживали до окончания курса «реабилитации».Сотрудники СБУ задокументировали, что во время пребывания в центрах «персонал» ограничивал пациентов в праве свободного передвижения, общения с близкими и родственниками, у людей изымали деньги, документы, мобильные телефоны и лекарства. Также имели место отдельные случаи применения к пациентам физического и психологического насилия, нанесения им телесных повреждений за нарушение правил и режима «реабилитации».Во время проведения обысков правоохранители освободили семь граждан с разного рода зависимостью. Руководитель псевдореабилитационного центра задержан. Ему сообщено о подозрении.