Движение транспорта по Белгородскому шоссе, на участке от пр. Академика Курчатова до транспортной развязки Окружной дороги, и на автодороге М-20 «Харьков-Щербаковка» будет запрещено с 6:00 до 21:00 22 августа.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением автофестиваля.На этот период объезд закрытого участка будет организован по пр. Академика Курчатова, ул. Академической, ул. Академика Волкова, ул. Академика Вальтера, ул. Академика Синельникова и Окружной дороге.В связи с этим изменятся маршруты автобусов №223 и 296э, которые будут осуществлять объезд закрытого участка Белгородского шоссе следующим образом:- пр. Академика Курчатова - ул. Академическая - ул. Академика Вальтера - ул. Академика Волкова - Белгородское шоссе и далее по маршруту.