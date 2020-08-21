Баскетбольный клуб «Харьковские соколы» начинает подготовку к новому сезону. На будущей неделе стартует тренировочный сбор, а уже в сентябре харьковчане сыграют в двух товарищеских турнирах.

На следующей неделе, 26 августа, «Харьковские Соколы» начнут тренировочный сбор. Согласно решению исполкома Федерации баскетбола Украины о начале подготовки к новому сезону не ранее 25 августа тренерский штаб харьковчан назначил первую тренировку именно на 26 августа, сообщает пресс-служба клуба. К этой дате должно быть завершено формирование состава, проведены медицинские обследования игроков, в том числе тестирование на Covid-19.«Харьковские соколы» продлили контракты на новый сезон с разыгрывающим Игорем Бояркиным, атакующим защитником Антоном Мусиенко и форвардом Александром Тарасенко. Еще шестеро игроков присоединились к команде в качестве новичков: форварды Александр Месяц, Владимир Шевченко, Илья Немцу и трое американских легионеров – Ларон Денди (центровой), Деджуан Грэф (разыгрывающий) и Брэндон Боггз (форвард).В сентябре подопечные Олега Манойленко в рамках подготовки к новому сезону сыграют в двух товарищеских турнирах. 11–13 сентября харьковчане отправятся в Запорожье, где в рамках традиционного мемориала Вячеслава Гаврилова проведут матчи против «Прометея», «Николаева» и хозяев площадки.А 26–27 сентября «Соколы» примут участие в Кубке DMART в Каменском Днепропетровской области. Соперниками команды на этом турнире будут БК «Прометей», БК «Одесса» и БК «Тернополь».