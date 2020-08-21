Одышка и сильное утомление при незначительных физических нагрузках могут быть симптомами того, что у человека ослаблена сердечная мышца.

Кардиолог, профессор Юрий Беленков назвал шесть признаков слабого сердца.Первый: одышка, ощущаемая во время действий, требующих даже совершенно небольшого физического напряжения.Второй: учащенное сердцебиение, способное возникать не только при каком-то усилии, но и в состоянии покоя.Третий: отеки ног, появляющиеся в лодыжках и усиливающихся к вечеру.Четвертый: кашель, не связанный с простудными инфекциями.Пятый: сильная усталость, несоразмерная нагрузкам. Шестой: необъяснимая бледность кожи.Беленков добавил, что названные признаки часто означают развитие сердечной недостаточности, способной стать предвестником инфаркта.Кардиолог уточнил, что проблемы с сердцем начинают возникать у мужчин уже в возрасте после 35 лет. Женщины обычно сталкиваются с этой проблемой после менопаузы, ближе к 60 годам.