Утром 19 августа тело 52-летней женщины обнаружили в лесопосадке возле проспекта Победы. Признаков насильственной смерти не было.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Харьковской области.По факту исчезновения харьковчанки 10 июля открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полицейские проводят экспертизу, устанавливают причины и обстоятельства смерти.В то же время поиски Анны Скиртенко, которая ушла из дома 16 августа, продолжаются."Нашли Оксану Коломиец, во время прочесывания леса сотрудники ГСЧС наткнулись не тело. Максимально прочесаны вся Алексеевка и лес, как волонтерами, так и сотрудниками ГСЧС, полиции. Некоторые маленькие группки сейчас ходят, обсматривают лес, но массовый поиск не организовывается, возможно, в выходные будет", — рассказал KHARKIV Today один из администраторов поисковой группы "Милена" Сергей Осман.Фото: Анна СкиртенкоНа вид пропавшей Анне Скиртенко 46 лет, она очень худощава. Женщина недавно лежала в больнице и физически истощена, сообщила ее племянница. Анна Скиртенко была одета в черные брюки, сиренево-фиолетовую водолазку, вязаную жилетку, у нее был маленький светлый рюкзак с котятами.При наличии любой информации о женщине просят позвонить 0687770112 (поисковая группа "Милена") или 102.