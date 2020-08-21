Правоохранители разоблачили в Харьковской области масштабные хищения зерна из Государственного резерва.Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
По данным ведомства, преступную схему организовали трое должностных лиц одной из государственных хлебных баз региона.
«В течение 2018−2019 годов директор предприятия, начальник элеватора и руководитель охраны незаконно завладели и реализовали почти 250 тонн подсолнечника и пшеницы на общую сумму более 2,4 миллиона гривен», — рассказали в СБУ.
На данное время всем троим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.