Дальнейший рост заболеваемости коронавирусом COVID-19 может остановить медицину в Украине.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время брифинга в Николаевской области в пятницу, 21 августа.– Мы уже на волне по 2000 человек, она очень опасна, мы не можем делать переоборудование во всех больницах. Поэтому увеличение количества заболевших нам просто остановит полностью медицину, и государство уже ничего не сможет сделать, – сказал президент.Зеленский попросил украинцев "просто ходить в масках и быть осторожными".– С церквями, на свадьбах, пожалуйста, осторожно, где есть большое скопление людей, – резюмировал Зеленский.