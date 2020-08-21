Реформы, которые проводит Кабмин, непонятны украинцам, ведь между властью и людьми нет коммуникации, считает народный депутат Украины Юлия Светличная. Во время недавнего визита в Харьковскую область она, как всегда, общалась с местными жителями, интересовалась проблемами, которые их волнуют.

На встрече с народным депутатом Украины Юлией Светличной жители пгт Васищево высказали свое мнение относительно реформ и рассказали о проблемах, которые беспокоят громаду.По словам местных жителей, когда областью руководила Юлия Светличная, чувствовался профессиональный подход, а громада получала всемерную поддержку.– В период, когда работала Юлия Александровна, регион действительно развивался, социальные программы работали – это было, – считает жительница поселка Татьяна. – Когда к ней обращались, она всегда относилась по-человечески, никогда никому не отказывала. Всегда находила время, чтобы принять людей.На встречу с Юлией Светличной собрались учителя, воспитатели, врачи – люди, неравнодушные к судьбе своего населенного пункта. У каждого сложилось собственное представление о том, что нужно делать в поселке в первую очередь. Люди не видят каких-либо действий нынешней власти, направленных на улучшение жизни простых граждан. Никакого диалога с громадами политики не ведут. Законодательные инициативы и реформы проводятся без объяснений и обсуждений, они непонятны рядовым украинцам.– Разогнать... Слово, которое чаще всего слышу от людей в отношении действующего правительства. Согласна с людьми. Полная некомпетентность, провал в экономике и очевидная беспомощность перед любыми вызовами. Очень интересно пообщались в Харьковском районе! О многом говорили, обсуждали множество проблем. Решение вопросов будем находить вместе, – говорит Юлия Светличная. – Хорошо, что несмотря на сложившуюся ситуацию, у людей остается оптимизм, хотя они возмущены тем, что дела в стране идут не так, как обещали.